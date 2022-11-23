Военкор Татарский заявил, что убийство военных ВС РФ становится модным

Военный корреспондент Владлен Татарский прокомментировал видеозаписи с расстрелом российских военнопленных, которые накануне распространились в Сети.

По его словам, подобные видео доказывают, что ВС РФ воюют с государством, где русофобия возведена в ранг национальной политики. Он отметил, что убийства русских становятся модными.

"Убийство русских становится модным. Торты с фотографиями погибших русских солдат едят в Киеве гламурные тусовщики. Разная мразь из сбежавших певцов, актёров и другой пены собирает деньги на убийство русских," — пишет военкор в своём Telegram-канале.

Татарский призвал ВС РФ уничтожить каждого виновного в военных преступлениях, напомнив, что личности украинских солдат на видео из Макеевки установлены.