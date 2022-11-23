Боксёр Усик после Херсона угрожает отобрать у русских Крым

Бывший житель Крыма, боксёр Александр Усик уже заявлял публично о переходе на украинский язык. Он даже спел песню на "мове".

Теперь спортсмен спел про "освобождение" Херсона и теперь якобы очередь за Крымом.

"Мы уже освободили Херсон, а потом за ним, Ма, я тебе обещаю, это будет наш Крым. И он больше никогда не будет стоять в сторонке, Он будет расцветать, как лоза на солнце!" — сказано в песенке от боксёра.

Ранее в интервью русофобу Дмитрию Гордону* Усик рассказал, что считает полуостров украинским и очень жалеет, что его не защитили.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.