Бывший житель Крыма, боксёр Александр Усик уже заявлял публично о переходе на украинский язык. Он даже спел песню на "мове".
Теперь спортсмен спел про "освобождение" Херсона и теперь якобы очередь за Крымом.
"Мы уже освободили Херсон, а потом за ним,
Ма, я тебе обещаю, это будет наш Крым.
И он больше никогда не будет стоять в сторонке,
Он будет расцветать, как лоза на солнце!" — сказано в песенке от боксёра.
Ранее в интервью русофобу Дмитрию Гордону* Усик рассказал, что считает полуостров украинским и очень жалеет, что его не защитили.
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.