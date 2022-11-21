После ухода России в Херсоне царит "атмосфера животного страха"

После ухода армии РФ в Херсоне царит "атмосфера животного страха". Киевский режим развернул репрессии против всех, кого лишь заподозрит в лояльности к Москве.

Об этом сообщает "Политнавигатор" со ссылкой на эвакуировавшегося в Крым херсонского блогера Николай Терещенко.

Он держит связь со знакомыми, которые и рассказывают ему о царящей атмосфере "плотного животного страха".

Некоторые не успели выехать и теперь жалеют об этом, заявил блогер, отметив, что жестокость украинских карателей тут выше, чем в Донбассе в 2014 г.

"Ищут руководителей предприятий и госструктур. Коммунальщикам можно только посочувствовать. Обещалось, что никакого преследования не будет, ведь работать было возможно только в российской юрисдикции, тем не менее, все, кто обеспечивал городу комфортное проживание, под ударом. Отдельно ищут священников. Идёт отдельный розыск медработников. Я знаю, кого они ищут и, к счастью, эти люди выехали", — подчеркивает Терещенко.

По его словам, ВСУ обрекают Херсон на разрушения: первым делом националисты поставили орудия в черте города. Точно также они это делали в Харькове, подытожил Терещенко.