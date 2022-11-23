Журналисты заявили, что руководитель Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвали друг друга не допустить "инцидентов" в Чёрном море.
По информации источников Euractiv в альянсе, Москва и объединение стран договорились сохранять нормальное расстояние между кораблями сторон.
Журналисты добавили, что некоторые представители военно-политического блока НАТО в Восточной Европе усомнились в правильности подобных бесед. Другие же члены альянса напомнили: он обязан вести диалог с Россией. В СМИ указали на отсутствие единой позиции чиновников по поводу возможного конфликта с Москвой.
Ранее Бауэр пообещал, что западные лидеры продолжат поставлять оружие на Украину даже зимой.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.