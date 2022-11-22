Адмирал Бауэр: НАТО не готов ответить России из-за недостатков в инфраструктуре

Североатлантический альянс не в силах ответить на гипотетическую "угрозу" со стороны РФ на любой территории вдоль границ государств, входящих в состав блока, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Он отметил, что практически у всех стран альянса есть слабые места в системе безопасности.

"В очень многих государствах — не только на восточном фланге — существуют недостатки в инфраструктуре", — приводит комментарий Бауэра агентство Reuters.

По словам бывшего главнокомандующего американской армией в Европе Бена Ходжеса, Североатлантический альянс страдает из-за отсутствия транспортных мощностей. Именно поэтому НАТО не способен оперативно перемещать свои войска по Евросоюзу, уточнил генерал. Кроме того, он обратил внимание на узкие и крутые автодороги, дефицит сведений о маршрутах и мостовых сооружениях. Как пояснил Ходжес, всё это "парализует" возможности альянса.

Ранее стало известно, что в ряде немецких городов прошли митинги в поддержку российской спецоперации. По информации Financial Times, жители ФРГ требуют от НАТО перестать разжигать конфликт между Берлином, Москвой и Киевом.