Защитник Донбасса Чолханов: украинской армии не хватит сил для штурма Крыма

Защитник Донбасса Танай Чолханов оценил вероятность атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Республику Крым.

По его словам, боевые действия на полуострове исключены, ведь Крым — сложная для штурма территория. Как пояснил доброволец, серьёзных боестолкновений следует ждать на других участках.

"Для штурма Крыма нужны силы, которые значительно превосходят возможности ВСУ", — сказал Чолханов в интервью argumenti.ru.

Как подчеркнул защитник Донбасса, в противном случае украинские подразделения столкнутся с мощными оборонительными системами и заболоченными солёными лиманами на полуострове. Это приведёт к огромным потерям в рядах ВСУ и проблемам с техникой, убеждён военнослужащий.

Он также добавил, что в ближайшее время возрастёт интенсивность боёв на территории Луганской Народной Республики. Кроме того, доброволец допустил ухудшение ситуации с обстрелами Курской и Белгородской областей.