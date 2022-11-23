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Защитник Донбасса Чолханов: украинской армии не хватит сил для штурма Крыма

Силовые структуры

Защитник Донбасса Танай Чолханов оценил вероятность атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Республику Крым.

Защитник Донбасса Чолханов: украинской армии не хватит сил для штурма Крыма

По его словам, боевые действия на полуострове исключены, ведь Крым — сложная для штурма территория. Как пояснил доброволец, серьёзных боестолкновений следует ждать на других участках.

"Для штурма Крыма нужны силы, которые значительно превосходят возможности ВСУ", — сказал Чолханов в интервью argumenti.ru.

Как подчеркнул защитник Донбасса, в противном случае украинские подразделения столкнутся с мощными оборонительными системами и заболоченными солёными лиманами на полуострове. Это приведёт к огромным потерям в рядах ВСУ и проблемам с техникой, убеждён военнослужащий.

Он также добавил, что в ближайшее время возрастёт интенсивность боёв на территории Луганской Народной Республики. Кроме того, доброволец допустил ухудшение ситуации с обстрелами Курской и Белгородской областей.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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