Украина грозит Крыму захватом: Россия готовится к многослойной обороне

Украинские военные заявляют о намерении "взять" Мелитополь и до Нового года "решить крымский вопрос". На Западе эти идея, мягко говоря, не встречают понимания, а Россия успешно обороняется и готовит сокрушительный ответ.

Всем вменяемым людям очевидно, что при нынешней мощности российских оборонительных рубежей, созданных в Запорожской области и особенно на левом берегу Днепра, ВСУ просто положит там людей, отмечает eNews.Pro.

Хотя генералу Залужному, судя по всему, такие "побочные эффекты” не в новинку, он настроен крайне воинственно. Так что Украина готова сражаться "до последнего натовского инструктора, украинца и патрона".

Российские войска тем временем занимаются оборонительной операцией на левом берегу Днепра. Согласно отчету американского института изучения войны (ISW), стороны стягивают артиллерию на свои участки для грядущих взаимных ударов.

Генштаб в Киеве при этом раздувает победы из ничего:

Недавно прошла новость о том, что в результате удара по Михайловке (40 км от Херсона) было убито множество российских военнослужащих. Эксперты ISW это не подтверждают и не имеют никаких доказательств о факте такого разгрома. Нет сведений и об ударах по Кинбурнской косе.

А вот вывод российских частей из зоны досягаемости украинской артиллерии, которую ВСУ продолжают безумно стягивать в правобережную часть Херсонской области, вполне себе установлен.

Готовятся россияне и оборонять тыловой теперь Мелитополь. Именно тут проходят логистические коридоры между Крымом, Запорожьем и Херсонской областью, что является поводом для ВСУ грозить его (Крыма) взятием. Хотя сама идея равнозначна самоубийству.

Но у украинской стороны с заявлениями беда: утрата связи с реальностью там уже обретает космический размах. По словам заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова, украинские войска уже до Нового года якобы войдут в Крым.

"Начать следует с того, что это как минимум 200 километров по промерзшему грунту зимой, в период, когда любые маневренные операции абсолютно невозможны. Любой военный вуз эти сведения дает на первом курсе", — отмечает издание.

Но Залужный и сотоварищи мыслят очень альтернативно. Хотя РФ пока методично разносит группировку в северной части Запорожской области — на границе с Днепропетровской областью и оккупированной Киевом частью ДНР.

В Крыму тоже занялись вопросами обороны.

Губернатор Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что власти строят оборонительные рубежи в северной части полуострова, но главным образом в Херсонской области и на новых территориях.

Киев же громогласно объявил, что будет бить по гражданским объектам в Крыму. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Украины генерал Алексей Хромов.

"Видимо, после этого крымчане с удвоенной силой захотят вернуться обратно?" — спрашивают авторы.

Они также напоминают слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что "если что-то и возвращать, то нужно помнить, что Киев — русский город".

Также депутат Госдумы и генерал-лейтенант армии Андрей Гурулёв заявил: "России необходимо готовиться ко всему, в том числе к обороне Крыма". Он добавил, что это успешно делается — на данный момент проводится укрепление линии обороны, систем ПВО и другие "специальные приготовления".

Как ранее сообщала Pravda. Ru, российские и западные военные эксперты уже прогнозировали: в случае если ВСУ "дёрнутся" на Крым, они "как минимум" получат ядерный удар "и хорошо, если тактического уровня".