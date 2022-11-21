Украинские военные заявляют о намерении "взять" Мелитополь и до Нового года "решить крымский вопрос". На Западе эти идея, мягко говоря, не встречают понимания, а Россия успешно обороняется и готовит сокрушительный ответ.
Всем вменяемым людям очевидно, что при нынешней мощности российских оборонительных рубежей, созданных в Запорожской области и особенно на левом берегу Днепра, ВСУ просто положит там людей, отмечает eNews.Pro.
Хотя генералу Залужному, судя по всему, такие "побочные эффекты” не в новинку, он настроен крайне воинственно. Так что Украина готова сражаться "до последнего натовского инструктора, украинца и патрона".
Российские войска тем временем занимаются оборонительной операцией на левом берегу Днепра. Согласно отчету американского института изучения войны (ISW), стороны стягивают артиллерию на свои участки для грядущих взаимных ударов.
Генштаб в Киеве при этом раздувает победы из ничего:
Готовятся россияне и оборонять тыловой теперь Мелитополь. Именно тут проходят логистические коридоры между Крымом, Запорожьем и Херсонской областью, что является поводом для ВСУ грозить его (Крыма) взятием. Хотя сама идея равнозначна самоубийству.
Но у украинской стороны с заявлениями беда: утрата связи с реальностью там уже обретает космический размах. По словам заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова, украинские войска уже до Нового года якобы войдут в Крым.
"Начать следует с того, что это как минимум 200 километров по промерзшему грунту зимой, в период, когда любые маневренные операции абсолютно невозможны. Любой военный вуз эти сведения дает на первом курсе", — отмечает издание.
Но Залужный и сотоварищи мыслят очень альтернативно. Хотя РФ пока методично разносит группировку в северной части Запорожской области — на границе с Днепропетровской областью и оккупированной Киевом частью ДНР.
В Крыму тоже занялись вопросами обороны.
Губернатор Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что власти строят оборонительные рубежи в северной части полуострова, но главным образом в Херсонской области и на новых территориях.
Киев же громогласно объявил, что будет бить по гражданским объектам в Крыму. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Украины генерал Алексей Хромов.
"Видимо, после этого крымчане с удвоенной силой захотят вернуться обратно?" — спрашивают авторы.
Они также напоминают слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что "если что-то и возвращать, то нужно помнить, что Киев — русский город".
Также депутат Госдумы и генерал-лейтенант армии Андрей Гурулёв заявил: "России необходимо готовиться ко всему, в том числе к обороне Крыма". Он добавил, что это успешно делается — на данный момент проводится укрепление линии обороны, систем ПВО и другие "специальные приготовления".
Как ранее сообщала Pravda. Ru, российские и западные военные эксперты уже прогнозировали: в случае если ВСУ "дёрнутся" на Крым, они "как минимум" получат ядерный удар "и хорошо, если тактического уровня".
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