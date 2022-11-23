Рожин: нужно усилить контроль ВСУ у Днепра для защиты Черноморской акватории РФ

Для защиты Черноморской акватории и лишения Киева инициативы в море нужно усилить контроль за передвижениями Вооруженных сил Украины по Днепру, а также провести контрдиверсионные мероприятия в прибрежной полосе. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в комментарии для Telegram-канала военкора Юрия Котенка.

Кроме этого, Рожин рекомендует усилить удары по Херсону и Очакову. Специалист подчеркнул важность рубежа по Днепру для ВС РФ, поскольку его прорыв может оказать влияние на исход военного конфликта и иметь оперативно-стратегические последствия.