Развожаев: над акваторией Севастополя, по предварительным данным, сбили БПЛА

Во вторник, 8 ноября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над акваторией Севастополя, следует из заявления губернатора Михаила Развожаева.

Он отметил, что системы ПВО РФ сработали утром.

"По предварительным данным, над акваторией сбит беспилотник", — подчеркнул губернатор.

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснили в Министерстве обороны РФ, план нападения беспилотников на Севастополь для Киева подготовили специалисты из Великобритании, которые находятся в Очакове Николаевской области.

В начале ноября Развожаев сообщил, что на севере Севастополя рядом с населённым пунктом Любимовка российские моряки сбили неизвестный беспилотник. При этом губернатор не уточнил, кому принадлежал дрон и с какой стороны он был запущен.