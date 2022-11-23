Спикер ВСУ заявил о планах "максимально измотать" российских военных

Спикер Восточной группировки войск украинской армии Сергей Череватый раскрыл планы вооружённых сил Украины (ВСУ) на Авдеевском и Бахмутском (Артёмовском) направлениях, где идёт, по сообщениям генштаба, наступление российских войск.

По словам спикера, отступать ВСУ не собираются, так как это является для них крайним средством, которое применяется исключительно, чтобы избежать больших потерь, как это было, например, под Северодонецком или Лисичанском.

"Главный наш план на Авдеевском и Бахмутском направлениях — максимально измотать противника, что мы ежедневно успешно делаем, нанести ему невосполнимые потери и это тоже делается ежедневно", — заявил Череватый в эфире телемарафона.

Ранее появилась информация об отказе ВСУ от наступления на ЛНР из-за погоды и больших потерь среди личного состава.