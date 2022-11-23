Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) отказалось от полномасштабных наступательных действий на Луганском направлении из-за неблагоприятных погодных условий, большого числа потерь и нарушений поставок боеприпасов.
Об этом сообщил подполковник армии Луганской Народной Республики Андрей Марочко в своём Telegram-канале.
Офицер отметил, что, по данным разведки, сейчас ВСУ ведут "плановые" локальные боестолкновения с целью выявить бреши в обороне российских войск и позиционные бои.
Также Марочко заявил, что больше всего иностранных наёмников в рядах ВСУ на Сватовском направлении.
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