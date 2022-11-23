Марочко: ВСУ отказались от наступления в направлении ЛНР

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) отказалось от полномасштабных наступательных действий на Луганском направлении из-за неблагоприятных погодных условий, большого числа потерь и нарушений поставок боеприпасов.

Об этом сообщил подполковник армии Луганской Народной Республики Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Офицер отметил, что, по данным разведки, сейчас ВСУ ведут "плановые" локальные боестолкновения с целью выявить бреши в обороне российских войск и позиционные бои.

Также Марочко заявил, что больше всего иностранных наёмников в рядах ВСУ на Сватовском направлении.