В Сети появились кадры допроса выживших пленных ВСУ после атаки на Орлянку

В Сети появились кадры допроса пленных вооружённых сил Украины (ВСУ) после неудачной атаки боевиков в направлении Орлянки, где были уничтожены две украинские боевые машины пехоты (БМП) с личным составом.

Сообщается, что атаку проводили подразделения 14-й отдельной мотострелковой бригады из Новограда-Волынского под командованием полковника Охрименко.

Как пояснил один из пленных, он был призван в сентябре, обучение вели инструкторы НАТО и наёмники, которые показывали, как ставить мины и растяжки.

Боец ВСУ рассказал, что атака не удалась, украинцев накрыла артиллерия российских войск, и уцелевшие были вынуждены бежать с поля боя, а затем сдались в плен.