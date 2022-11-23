Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) пошли вчера в удивительную атаку в полосе обороны российских военных. Они выехали на передовую на двух экскаваторах, но были уничтожены.
Об этом случае рассказал военный корреспондент, автор Telegram-канала "Старше Эдды".
По мнению репортёра, строительная техника скорее всего была доставлена на линию фонта, чтобы поглубже закопаться. Однако что-то пошло не так и экскаваторы оказались в передовых боевых порядках атакующего противника.
В итоге военные армии России сожгли экскаваторы.
"Это конечно не танк или БМП, но тоже интересно", — добавил автор канала.
Ранее военкор рассказал об атаке группы бойцов ВСУ в районе Сватово на нескольких квадроциклах с треугольными гусеницами.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.