Военкор: ВСУ пошли в атаку на двух экскаваторах, но были уничтожены

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) пошли вчера в удивительную атаку в полосе обороны российских военных. Они выехали на передовую на двух экскаваторах, но были уничтожены.

Об этом случае рассказал военный корреспондент, автор Telegram-канала "Старше Эдды".

По мнению репортёра, строительная техника скорее всего была доставлена на линию фонта, чтобы поглубже закопаться. Однако что-то пошло не так и экскаваторы оказались в передовых боевых порядках атакующего противника.

В итоге военные армии России сожгли экскаваторы.

"Это конечно не танк или БМП, но тоже интересно", — добавил автор канала.

Ранее военкор рассказал об атаке группы бойцов ВСУ в районе Сватово на нескольких квадроциклах с треугольными гусеницами.