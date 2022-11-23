23 ноября ВС РФ нанесли очередную серию ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что уже к началу следующего года Украина лишится 70% энергетических мощностей. Это приведёт к коллапсу экономики.
Он отметил, что таким образом Россия хочет парализовать военные предприятия по производству боевой техники и ремонту вооружений, а также повредить транспортную инфраструктуру страны. Это приведёт к снижению наступательной активности ВСУ.
"В первую очередь, важен железнодорожный транспорт. Отсутствие электроэнергии ведёт к тому, что нельзя использовать электровозы. Надо переводить движение на тепловозы, как говорят некоторые эксперты. Но они забывают о том, что стрелки, железнодорожные семафоры, шлагбаумы на железнодорожных переездах, реле диспетчеров — всё это питается от электроэнергии", — отметил он в беседе с "МК".
Кнутов сообщил, что ВС РФ не наносят удары по электростанциям Украины, а повреждают только трансформаторные подстанции, через которые осуществляется энергоснабжение потребителей. Однако особенность подстанций в том, что они советского образца. Восстановить их можно достаточно быстро, но сделать это могут только организации из РФ, поскольку украинские выведены из строя.
Эксперт прогнозирует экономический коллапс к началу 2023 года.
"Согласно информации "Укрэнерго", более 50% энергетических мощностей уже выведены из строя. Некоторые трансформаторные подстанции Украина ремонтировала, но мы их снова выводили из строя. Есть украинские данные, что некоторые подстанции якобы выводились из строя до 8 раз", — сообщает он.
Это приведёт к остановке функционирования до 70% энергетических мощностей к январю. Данный кризис смягчит киевский режим и заставит сесть за стол переговоров, полагает Кнутов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.