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Кнутов заявил, что подстанции Украины нельзя восстановить после ударов ВС РФ

Силовые структуры

23 ноября ВС РФ нанесли очередную серию ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что уже к началу следующего года Украина лишится 70% энергетических мощностей. Это приведёт к коллапсу экономики.

Кнутов заявил, что подстанции Украины нельзя восстановить после ударов ВС РФ

Он отметил, что таким образом Россия хочет парализовать военные предприятия по производству боевой техники и ремонту вооружений, а также повредить транспортную инфраструктуру страны. Это приведёт к снижению наступательной активности ВСУ.

"В первую очередь, важен железнодорожный транспорт. Отсутствие электроэнергии ведёт к тому, что нельзя использовать электровозы. Надо переводить движение на тепловозы, как говорят некоторые эксперты. Но они забывают о том, что стрелки, железнодорожные семафоры, шлагбаумы на железнодорожных переездах, реле диспетчеров — всё это питается от электроэнергии", — отметил он в беседе с "МК".

Кнутов сообщил, что ВС РФ не наносят удары по электростанциям Украины, а повреждают только трансформаторные подстанции, через которые осуществляется энергоснабжение потребителей. Однако особенность подстанций в том, что они советского образца. Восстановить их можно достаточно быстро, но сделать это могут только организации из РФ, поскольку украинские выведены из строя.

Эксперт прогнозирует экономический коллапс к началу 2023 года.

"Согласно информации "Укрэнерго", более 50% энергетических мощностей уже выведены из строя. Некоторые трансформаторные подстанции Украина ремонтировала, но мы их снова выводили из строя. Есть украинские данные, что некоторые подстанции якобы выводились из строя до 8 раз", — сообщает он.

Это приведёт к остановке функционирования до 70% энергетических мощностей к январю. Данный кризис смягчит киевский режим и заставит сесть за стол переговоров, полагает Кнутов.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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