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Эксперт Михайлов: ресурсы РФ позволяют ей держать нынешнюю линию обороны годами

Силовые структуры

У ВС РФ есть всё необходимое, чтобы основательно закрепиться на действующей линии обороны на многолетний период. Если Россия захочет, она посредство многолетнего противостояния измотает и истощит противника, что приведёт к нехватке у него вооружений и других ресурсов. Такое мнение высказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт Михайлов: ресурсы РФ позволяют ей держать нынешнюю линию обороны годами

"Россия при своих материальных, технических возможностях, которые есть у Минобороны, может держать эту линию обороны годами. Если бы ей захотелось. Затягивая, затягивая, экономически выматывая своего противника вместе с Западом, который жалуется с каждым днем все больше на опустошение своих арсеналов и на нехватку вооружения для собственных оборонных ведомств", — сказал Михайлов в разговоре с URA. RU.

Аналитик уверен, что РФ настроена на длительную спецоперацию. Об этом говорит полноценное укрепление российскими военными линии обороны на левом берегу Днепра: организовывается эшелонирование противовоздушной обороны, создаются объекты материально-технического обеспечения армии, налаживаются логистические пути линии фронта.

При этом Михайлов допустил, что укрепляя линию соприкосновения, ВС РФ хотят обозначить этот участок как тот, за который уже нельзя отходить в сторону юго-востока. И потом от этой неприкосновенной линии фронт планируется понемногу сдвигать в западном направлении, предположил эксперт.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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