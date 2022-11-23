Марков обратился к украинцам: Уберите оккупантов и наслаждайтесь миром и светом

Политолог Сергей Марков объяснил жителям Одессы, Харькова, Николаева, Днепра и Запорожья, кто виноват в ракетных ударах по Украине.

Марков отметил, что глубоко сочувствует жителям русскоязычных городов Украины, которые остались без электричества в результате ракетных атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Он рассказал украинцам, что им следует винить в происходящем Владимира Зеленского, который обещал им мир с Россией.

"Вина за это лежит на вашем оккупанте, США. Уберите их, прекратите стрелять по Донецку и наслаждайтесь миром и светом", — дал политолог совет жителям Украины.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что 23 ноября Россия выпустила 67 ракет по инфраструктуре Украины. Он назвал результат ракетных ударов трагичным.