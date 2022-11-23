Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Бизнесмен Малофеев: России нужно довести СВО до конца
Cпецпоручений для поиска тех, кто участвовал в расстреле военных РФ, не нужно
Залужный о работе ВСУ: Постоянная нехватка вооружения, техники, боеприпасов
Эксперт Михайлов: ресурсы РФ позволяют ей держать нынешнюю линию обороны годами
Кнутов об освобождении Херсона: "Сначала надо решить вопрос с Донбассом"
Лукашенко: если Россия рухнет, то страны ОДКБ окажутся под обломками
Собчак о признании США РФ страной-спонсором терроризма: Тяжёлые последствия
В Германии не знают, как получить СПГ Катара после контракта с Китаем
Зеленский запросил срочное заседание СБ ООН из-за ракетных ударов в ходе СВО

Марков обратился к украинцам: Уберите оккупантов и наслаждайтесь миром и светом

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил жителям Одессы, Харькова, Николаева, Днепра и Запорожья, кто виноват в ракетных ударах по Украине.

Марков отметил, что глубоко сочувствует жителям русскоязычных городов Украины, которые остались без электричества в результате ракетных атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Он рассказал украинцам, что им следует винить в происходящем Владимира Зеленского, который обещал им мир с Россией.

"Вина за это лежит на вашем оккупанте, США. Уберите их, прекратите стрелять по Донецку и наслаждайтесь миром и светом", — дал политолог совет жителям Украины.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что 23 ноября Россия выпустила 67 ракет по инфраструктуре Украины. Он назвал результат ракетных ударов трагичным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Суконкин заявил, что новая волна мобилизации в России может начаться в январе

Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.

Суконкин заявил, что новая волна мобилизации в России может начаться в январе
В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО
В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО
Опубликовано новое видео расстрела военными ВСУ безоружных пленных ВС РФ
Авиабомбы ОДАБ-500 ВКС РФ разгромили формирования ВСУ под Спорным
"Специальные операции" против Москвы: наследники британских спецслужб осваивают Россию Сергей Лебедев ЦРУ запустило программу вербовки россиян, недовольных спецоперацией на Украине Ольга Лебедева Знак зодиака 23 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Военнопленных ВС РФ под Макеевкой расстреляли КВНщик и сын тренера
В Купянск прибыли пять тентованных автомобилей ВСУ "Урал" с наклейкой "200"
Генерал Решетников: ВСУ могут попытаться прорваться в Белгородскую область
Генерал Решетников: ВСУ могут попытаться прорваться в Белгородскую область
Последние материалы
Cпецпоручений для поиска тех, кто участвовал в расстреле военных РФ, не нужно
Залужный о работе ВСУ: Постоянная нехватка вооружения, техники, боеприпасов
Эксперт Михайлов: ресурсы РФ позволяют ей держать нынешнюю линию обороны годами
Кнутов об освобождении Херсона: "Сначала надо решить вопрос с Донбассом"
Лукашенко: если Россия рухнет, то страны ОДКБ окажутся под обломками
Собчак о признании США РФ страной-спонсором терроризма: Тяжёлые последствия
В Германии не знают, как получить СПГ Катара после контракта с Китаем
Зеленский запросил срочное заседание СБ ООН из-за ракетных ударов в ходе СВО
Зеленский о ракетном обстреле Украины: Результат трагичен
Политолог Шабров: решение ЕП о признании РФ спонсором терроризма — пропаганда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников