Зеленский о ракетном обстреле Украины: Результат трагичен

Владимир Зеленский заявил, что 23 ноября Россия выпустила 67 ракет по инфраструктуре Украины.

Президент Украины считает, что новой ракетной атакой на Украину Россия доказала верность резолюции Европарламента о признании РФ страной-спонсором терроризма.

"Результат трагичен — большое количество раненых, есть погибшие. Что касается света и водоснабжения — все работают: энергетики, ГСЧС, местная власть… Мы всё восстановим и всё пройдём, потому что мы с вами несокрушимый народ… Берегите себя", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил, что признание Европарламентом России государством-спонсором терроризма ещё больше осложнит и без того непростые отношения с европейским Западом.