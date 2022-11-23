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Зеленский о ракетном обстреле Украины: Результат трагичен

Силовые структуры

Владимир Зеленский заявил, что 23 ноября Россия выпустила 67 ракет по инфраструктуре Украины.

Президент Украины считает, что новой ракетной атакой на Украину Россия доказала верность резолюции Европарламента о признании РФ страной-спонсором терроризма.

"Результат трагичен — большое количество раненых, есть погибшие. Что касается света и водоснабжения — все работают: энергетики, ГСЧС, местная власть… Мы всё восстановим и всё пройдём, потому что мы с вами несокрушимый народ… Берегите себя", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил, что признание Европарламентом России государством-спонсором терроризма ещё больше осложнит и без того непростые отношения с европейским Западом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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