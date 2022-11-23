Владимир Зеленский заявил, что 23 ноября Россия выпустила 67 ракет по инфраструктуре Украины.
Президент Украины считает, что новой ракетной атакой на Украину Россия доказала верность резолюции Европарламента о признании РФ страной-спонсором терроризма.
"Результат трагичен — большое количество раненых, есть погибшие. Что касается света и водоснабжения — все работают: энергетики, ГСЧС, местная власть… Мы всё восстановим и всё пройдём, потому что мы с вами несокрушимый народ… Берегите себя", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил, что признание Европарламентом России государством-спонсором терроризма ещё больше осложнит и без того непростые отношения с европейским Западом.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.