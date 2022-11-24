Ветеран боевых действий Евгений Подгорбунских находился в зоне специальной военной операции (СВО) на протяжении двух месяцев. Однако в результате боевых действий солдат получил ранение и вернулся домой.
Подгорбунских рассказал, что прибыл на службу через отряд "Ахмат", заключив контракт на несколько месяцев. Он подчеркнул, что в чеченское подразделение может попасть любой желающий, который соответствует требованиям.
Доброволец сравнил службу в зоне спецоперации с игрой в пинг-понг и отметил, что обе стороны конфликта наносят удары поочерёдно.
"Наша арта долбит их, а они — нас: в пинг-понг играем", — указал он в беседе с порталом 74.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.