Раненый военный рассказал о службе в зоне СВО и отряде "Ахмат": игра в пинг-понг

Ветеран боевых действий Евгений Подгорбунских находился в зоне специальной военной операции (СВО) на протяжении двух месяцев. Однако в результате боевых действий солдат получил ранение и вернулся домой.

Подгорбунских рассказал, что прибыл на службу через отряд "Ахмат", заключив контракт на несколько месяцев. Он подчеркнул, что в чеченское подразделение может попасть любой желающий, который соответствует требованиям.

Доброволец сравнил службу в зоне спецоперации с игрой в пинг-понг и отметил, что обе стороны конфликта наносят удары поочерёдно.

"Наша арта долбит их, а они — нас: в пинг-понг играем", — указал он в беседе с порталом 74.ru.