Рожин заявил, что оперативная пауза в спецоперации на Украине долго не продлится

Так называемая оперативная пауза в ходе специальной военной операции на Украине долго не продлится. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин. Он отметил, что российская армия накапливает ресурсы для проведения зимней кампании.

Украинские войска предпринимали попытки развить достигнутые успехи, однако это привело к частичному израсходованию резервов, поэтому операции ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях вошли в фазу насыщения, указал Рожин.

По мнению эксперта, на боевые действия негативно влияет дождливая погода, поэтому с наступлением зимы активизируются обе стороны.

"Под эти задачи сейчас наращивают возможности не только ВС РФ, но и ВСУ. Так что данная формальная "оперативная пауза" долго не продлится", — объяснил Рожин в беседе с военкором Юрием Котенком.