Россия наращивает критичность ударов по энергоинфраструктуре, оставляя всё меньше пространства для манёвра Зеленского.
У лидера Украины ещё остался шанс признать потерю Крыма, Донбасса и Приазовья, а иначе ситуация будет лишь ухудшаться.
Об этом сообщил киевский адвокат Валентин Рыбин, вынужденный покинуть страну после СВО.
"Зеленскому ещё раз подсказывают, что пока можно признать российским Крым, Донбасс и два новых региона, откатиться на правый берег, объявить безнатовский статус Украины и прекратить огонь по новой границе Украины. Но возможностей для манёвра остаётся всё меньше, это факт. Посмотрим, что будет к январю", — пишет в своём блоге юрист.
Правда, уже к полуночи 24 ноября градоначальник Львова Андрей Садовой сообщил о восстановлении электроподачи, хотя веерные отключения продолжаются.
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