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Путин оставляет Зеленскому всё меньше пространства для манёвра

Силовые структуры

Россия наращивает критичность ударов по энергоинфраструктуре, оставляя всё меньше пространства для манёвра Зеленского.

Путин оставляет Зеленскому всё меньше пространства для манёвра

У лидера Украины ещё остался шанс признать потерю Крыма, Донбасса и Приазовья, а иначе ситуация будет лишь ухудшаться.

Об этом сообщил киевский адвокат Валентин Рыбин, вынужденный покинуть страну после СВО.

"Зеленскому ещё раз подсказывают, что пока можно признать российским Крым, Донбасс и два новых региона, откатиться на правый берег, объявить безнатовский статус Украины и прекратить огонь по новой границе Украины. Но возможностей для манёвра остаётся всё меньше, это факт. Посмотрим, что будет к январю", — пишет в своём блоге юрист.

Правда, уже к полуночи 24 ноября градоначальник Львова Андрей Садовой сообщил о восстановлении электроподачи, хотя веерные отключения продолжаются.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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