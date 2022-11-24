Путин оставляет Зеленскому всё меньше пространства для манёвра

Россия наращивает критичность ударов по энергоинфраструктуре, оставляя всё меньше пространства для манёвра Зеленского.

У лидера Украины ещё остался шанс признать потерю Крыма, Донбасса и Приазовья, а иначе ситуация будет лишь ухудшаться.

Об этом сообщил киевский адвокат Валентин Рыбин, вынужденный покинуть страну после СВО.

"Зеленскому ещё раз подсказывают, что пока можно признать российским Крым, Донбасс и два новых региона, откатиться на правый берег, объявить безнатовский статус Украины и прекратить огонь по новой границе Украины. Но возможностей для манёвра остаётся всё меньше, это факт. Посмотрим, что будет к январю", — пишет в своём блоге юрист.

Правда, уже к полуночи 24 ноября градоначальник Львова Андрей Садовой сообщил о восстановлении электроподачи, хотя веерные отключения продолжаются.