Российские бойцы из Приморского края забрали домой собаку, которую обнаружили в зоне проведения спецоперации.
По словам военнослужащего Александра Шаманова, два месяца назад его приятель нашёл щенка в одном из населённых пунктов Херсонской области. Он поделился в интервью РИА Новости, что собаку решили назвать Миной. Как пояснил боец, животное на протяжении двух месяцев находилось рядом с российскими солдатами.
"Потом увёз её во Владивосток, где нашли Мине хороших хозяев", — добавил Шаманов.
Он также подчеркнул: собака, ставшая талисманом для военнослужащих РФ, теперь передана в добрые руки.
Представитель Вооружённых сил России уточнил, что Мина преодолела большие расстояния вместе с миномётным расчётом и смогла уцелеть в ходе артиллерийских обстрелов. Она помогала в создании доброй атмосферы, указал военный.
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