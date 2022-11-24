Бойцы РФ забрали во Владивосток собаку Мину, которую нашли в зоне спецоперации

Российские бойцы из Приморского края забрали домой собаку, которую обнаружили в зоне проведения спецоперации.

По словам военнослужащего Александра Шаманова, два месяца назад его приятель нашёл щенка в одном из населённых пунктов Херсонской области. Он поделился в интервью РИА Новости, что собаку решили назвать Миной. Как пояснил боец, животное на протяжении двух месяцев находилось рядом с российскими солдатами.

"Потом увёз её во Владивосток, где нашли Мине хороших хозяев", — добавил Шаманов.

Он также подчеркнул: собака, ставшая талисманом для военнослужащих РФ, теперь передана в добрые руки.

Представитель Вооружённых сил России уточнил, что Мина преодолела большие расстояния вместе с миномётным расчётом и смогла уцелеть в ходе артиллерийских обстрелов. Она помогала в создании доброй атмосферы, указал военный.