Баранец заявил, что зима поможет ВС РФ уничтожить оружие НАТО на Украине

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, буксируемые гаубицы M777 и другое вооружение НАТО могут не пережить будущую зиму. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что с приходом морозов боевые действия приостанавливаются, а активная работа переходит в руки снайперов.

По словам эксперта, снегопады и туманы заставят уделять особое внимание контролю дорог и осуществлению манёвров, при помощи которых путь противника к пополнению резервов будет перерезан. Баранец отметил, что колёсная техника НАТО на Украине станет неэффективной из-за слякоти и налипшего снега, поэтому они могут стать основной мишенью для российской артиллерии.

"Техника и оружие НАТО, а так же залётные наёмники к нашим зимам приспособлены заметно хуже. Их Генерал Мороз вряд ли пощадит. Застрявших обозов, заклинивших орудий и обмороженных носов тут будет сложно избежать", — заключил военный эксперт в материале для "Комсомольской правды".