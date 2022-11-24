В ДНР формировали батальон из числа пленных ВСУ

Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур региона.

В состав батальона вошли 50 бывших военнослужащих украинской армии, попавших в плен к российским военным, которые добровольно перешли на сторону республики, заявил собеседник агентства.

По его словам, они уже готовы отправиться на передовую.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее офицер армии Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что под видом ЧВК и добровольцев на территорию Украины заходят кадровые военные НАТО. И их минимум 30-40 тысяч человек в штурмовых подразделениях ВСУ.