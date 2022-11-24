Под видом частных военных компаний и добровольцев на территорию Украины заходят кадровые военнослужащие НАТО. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его мнению, альянс полностью спонсирует украинскую армию материальными и денежными средствами, оружием и боеприпасами к нему.
Также создан объединённый штаб НАТО, который разрабатывает все операции в зоне специальной военной операции, а украинские генералы выполняют функции передающего звена, рассказал эксперт в эфире RT.
По его словам, в штурмовых подразделениях большая часть бойцов — это иностранцы. И их минимум порядка 30-40 тысяч, о чём можно судить по официальным источникам.
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