Марочко: кадровые военные НАТО заходят на Украину под видом ЧВК

Под видом частных военных компаний и добровольцев на территорию Украины заходят кадровые военнослужащие НАТО. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его мнению, альянс полностью спонсирует украинскую армию материальными и денежными средствами, оружием и боеприпасами к нему.

Также создан объединённый штаб НАТО, который разрабатывает все операции в зоне специальной военной операции, а украинские генералы выполняют функции передающего звена, рассказал эксперт в эфире RT.

По его словам, в штурмовых подразделениях большая часть бойцов — это иностранцы. И их минимум порядка 30-40 тысяч, о чём можно судить по официальным источникам.