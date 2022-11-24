РСЗО "Град" ВС РФ нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ под Лиманом

Украинские войска стягивали военную технику на Краснолиманском направлении, чтобы прорвать Сватовско-Кременской оборонительный рубеж. Однако российская группировка "Отважные" нанесла сокрушительный удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" по позициям противника.

Военные корреспонденты "Русской Весны" отметили, что Краснолиманское направление является одним из самых горячих на линии фронта.

Ранее спецназ ВСУ попытался проникнуть в тыл "Отважных", однако противник был ликвидирован бойцами российской армии.

