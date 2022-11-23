Диверсанты ВСУ пытались проникнуть в тыл и уничтожены "сюрпризами" "Отважных"

Спецгруппа Вооружённых сил Украины попыталась проникнуть в тыл, где и была уничтожена группировкой "Отважных".

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Накануне, 22 ноября, диверсанты националистического киевского режима на Сватовском направлении пытались пробраться в тыл группировки "О". Но, зайдя на минную зону, грамотно оставленную "Отважными", подорвались, пишут военкоры.

Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении разведчики "Отважных" уничтожили опорный пункт бандеровцев.