Спецгруппа Вооружённых сил Украины попыталась проникнуть в тыл, где и была уничтожена группировкой "Отважных".
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Накануне, 22 ноября, диверсанты националистического киевского режима на Сватовском направлении пытались пробраться в тыл группировки "О". Но, зайдя на минную зону, грамотно оставленную "Отважными", подорвались, пишут военкоры.
Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении разведчики "Отважных" уничтожили опорный пункт бандеровцев.
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