NYT: выпущенная ВСУ американская ракета попала в дом в Краматорске

Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, пострадали три человека. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного военнослужащего армии США.

Издание заявляет, что, по словам местных жителей, а также, судя по найденным на месте происшествия обломкам, ракета была производства США.

Американский военнослужащий заявил, что ракета, скорее всего, была поставлена из старых запасов Пентагона.

Согласно материалу издания, попадание ракеты HARM по дому в Краматорске произошло вечером 26 сентября.

Вчера во время ракетных ударов по объектам Украины в жилой дом в Киеве попала ракета натовского производства, выпущенная украинскими ПВО.