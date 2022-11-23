В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО

Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Об этом заявили городские власти, не уточняя при этом, какая именно была ракета.

Однако в Сети появились фотографии обломков, найденных в районе удара украинской ПВО по жилым зданиям в Киеве. По ним можно сделать вывод, что это остатки зенитной ракеты ЗРК IRIS-T или NASAMS, пишут военкоры "Русской Весны".

Также представители Минобороны Украины заявили, что ПВО сбили 51 из 70 выпущенных Россией ракет и пять дронов.

В результате массированных ударов были обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС

Украины, без электроэнергии находится подавляющее большинство потребителей, заявили в Минэнерго.