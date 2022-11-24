Согласно сообщению Минобороны РФ, Киев не подвергался обстрелам со стороны российских войск.
"Ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось", — подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны объяснили, что причиной разрушений в Киеве стало падение ракет систем ПВО украинского и западного производства, которые ВСУшники устанавливают в жилых кварталах.
В российском оборонном ведомстве подтвердили нанесения массированного удара по энергообъектам Украины, а также по объектам военного управления страны. Удары наносились высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, цели обстрела были достигнуты, отметили в ведомстве.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.