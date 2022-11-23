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Ракетным ударом Украина парализована. План Кремля в действии

Силовые структуры » Министерство обороны

ВС РФ ударами по энергосистеме Украины выполняют план руководства по дезорганизации украинского тыла и подготовки наступления. Ответственность за страдания украинцев от отсутствия света, тепла и воды несёт президент Украины и коллективный Запад.

Ракетным ударом Украина парализована. План Кремля в действии

Накопленный ущерб от ракетных ударов парализовал Украину

Удар по энергосистеме 23 ноября был по количеству выпущенных ракет меньшим, чем два предыдущих, но по причинённому ущербу — большим, указывают украинские источники.

Пуски осуществлены из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря. В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", сообщает Минобороны Украины.

Большинство ТЭС и ГЭС страны были временно обесточены, сообщило Минэнерго Украины. Подтверждена остановка работы и всех трёх АЭС, которые находятся на подконтрольной Киеву территории — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской. Из-за перебоев с энергоснабжением частично остановлена работа украинского участка нефтепровода "Дружба".

Из-за попаданий ракет в энергетические объекты в Одесской и Винницкой области, пропал свет в Молдавии и Приднестровье. И это доказательство того, что электроэнергию Украина экспортирует, хотя законом это запрещено.

Население страдает от отсутствия света, воды, тепла, интернета

Без света осталась, по поступающей информации, большая часть населения Украины (70%) и восемь крупных городов, среди них: Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепропетровск. Во многих из них нет отопления и воды, сообщает издание "Страна" в своём ТГ-канале. "Укрэнерго" заявляет, что экстренные отключения электричества будут в течение суток по всей стране. И отмечает, что сейчас устранять разрушения труднее из-за морозов и ледяного дождя.

По данным "Страны", в киевских магазинах большие очереди. В первую очередь покупают питьевую воду, наблюдаются очереди к бюветам и на АЗС. В некоторых банкоматах уже нет наличных.

Если через 4-8 часов свет не подключат, интернет начнёт массово ложиться, пишет ТГ-канал "Легитимный".

Украинская энергосистема распадается на острова

Украинские энергокомпании ранее уже заявляли, что испытывают большие трудности с заменой повреждённого энергооборудования.

Энергетики считают, что энергосистема Украины распадается на 7 энергоостровов. Систему начнут собирать завтра по уцелевшим ЛЭП, но если при наборе мощности будут скачки, перегрузы или новые удары, то система опять уходит в разнос и всё придётся начинать снова.

Истерика Данилова — переговоров с РФ не будет

Украинские власти считают, что ударами РФ хочет склонить их к переговорам. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в Twitter., что "никаких переговоров с РФ не будет" после сегодняшних массированных обстрелов.

Однако разговоры о "договорняках" — это, скорее всего, операция ЦИПСО Украины, чтобы посеять панику в России. Или это месседж Запада, чтобы заверить Москву в том, что ему не нужна третья мировая война.

На самом деле, в Кремле прекрасно понимают, что с Киевом договариваться нельзя — это уже проходили с Минскими соглашениями, и атака на УПЦ (в Верховную раду внесён проект закона о запрете УПЦ), лишнее тому подтверждение. Единственный выход для РФ — это капитуляция режима с Владимиром Зеленским или его преемником во главе.

Ответственность за страдания людей несёт лично президент Украины и коллективный Запад, который лишь продлевает агонию режима поддержкой.

План Минобороны РФ — подготовка наступления

Очевидно, что реализуя постулаты военной науки, ВКС РФ бьёт по инфраструктуре Украины для дезорганизации украинского тыла, чтобы затруднить ВСУ ведение боевых действий, а также для подготовки наступления.

Многие украинские военнослужащие указывают, что в районе Белгорода собирается кулак для наступления на Харьков, поскольку только так можно обезопасить от обстрелов Белгородчину. Также называется возможным направлением — наступление на Чернигов и Сумы, далее — на Киев, через Белоруссию.

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