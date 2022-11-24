Практика формирования соединений из военнопленных не новая — она была в Донецкой Народной Республике (ДНР) ещё с 2014 года, и себя оправдывает. На сторону ополчения, как правило, вставали, бывшие военные вооружённых сил Украины (ВСУ) — уроженцы южных областей.
Так прокомментировал создание батальона из пленных бойцов украинской армии полковник в отставке, бывший разведчик Анатолий Матвийчук в беседе с "МК".
Однако здесь есть и определённые риски, заметил эксперт.
Он пояснил, что среди пленных оказывалось немало предателей, которые хотели спасти свои жизни. Хотя были и те, кто хорошо выполнял свои задачи и возвращался в мирную жизнь с наградами республик Донбасса.
Также было несколько случаев, когда бывшие пленные опять уходили в ВСУ с оружием.
Всё же, особых рисков, по мнению разведчика нет, так как пленных должны были проверять на предмет участия в коллективных преступлениях ВСУ, на участие в расстрелах.
Доказывать свою преданность они будут уже на поле боя, а если совершат преступление, то их будут судить как военных преступников, заключил собеседник издания.
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