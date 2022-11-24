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Пушилин: 24 ноября состоится обмен пленными между Киевом и Россией

Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сегодня, 24 ноября, состоится второй за два дня обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате "50 на 50".

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаём Украине, в основном, ВСУшников", — написал он.

Ранее Пушилин сообщил, что между Киевом и РФ состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35".

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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