Пушилин: 24 ноября состоится обмен пленными между Киевом и Россией

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сегодня, 24 ноября, состоится второй за два дня обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате "50 на 50".

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаём Украине, в основном, ВСУшников", — написал он.

Ранее Пушилин сообщил, что между Киевом и РФ состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35".