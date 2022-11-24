В ходе боёв специальной военной операции на Украине погиб иностранный наёмник из Соединённых Штатов. Им стал 23-летний житель Вашингтона Скайлер Джеймс Грегг. Сообщается, что он не имел боевого опыта и сбежал из родительского дома, чтобы воевать на стороне киевского режима.
Он скончался под обстрелом артиллерийского огня ВС РФ и был в составе Международного легиона, созданного на Украине из иностранцев, сообщает Daily Mail. Боец погиб в октябре, но об этом стало известно сейчас.
Издание сообщает, что отец Грегга был против его поездки в зону СВО. Но боец не послушался его и отправился воевать. В скором времени он получил ранения под Харьковом и был направлен в госпиталь. После выздоровления вернулся на передовую. Во время пребывания в легионе Грегг прошёл обучение на пулемётчика.
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