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Под Харьковом ВС РФ ликвидировали наёмника ВСУ из США Джеймса Грегга

Силовые структуры

В ходе боёв специальной военной операции на Украине погиб иностранный наёмник из Соединённых Штатов. Им стал 23-летний житель Вашингтона Скайлер Джеймс Грегг. Сообщается, что он не имел боевого опыта и сбежал из родительского дома, чтобы воевать на стороне киевского режима.

Он скончался под обстрелом артиллерийского огня ВС РФ и был в составе Международного легиона, созданного на Украине из иностранцев, сообщает Daily Mail. Боец погиб в октябре, но об этом стало известно сейчас.

Издание сообщает, что отец Грегга был против его поездки в зону СВО. Но боец не послушался его и отправился воевать. В скором времени он получил ранения под Харьковом и был направлен в госпиталь. После выздоровления вернулся на передовую. Во время пребывания в легионе Грегг прошёл обучение на пулемётчика.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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