Командир отряда "Крым": иностранным наёмникам ВСУ платят до 1000 евро в день

Иностранным наёмникам, которые воюют на стороне ВСУ, начали платить меньше денег, рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда "Крым" с позывным "Бонд".

По его словам, в перехваченных радиоэфирах всё чаще слышна польская речь.

"В самом начале всего этого, чтобы привлечь побольше народу, были суммы такие: 1200-1500 евро в день. Сейчас где-то в районе 1000 евро такая у них зарплата дневная", — рассказал "Бонд" РИА Новости.

Как уточнил боец, такие данные передали сами ВСУшники, которые попали к ВС РФ в плен.