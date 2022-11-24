Иностранным наёмникам, которые воюют на стороне ВСУ, начали платить меньше денег, рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда "Крым" с позывным "Бонд".
По его словам, в перехваченных радиоэфирах всё чаще слышна польская речь.
"В самом начале всего этого, чтобы привлечь побольше народу, были суммы такие: 1200-1500 евро в день. Сейчас где-то в районе 1000 евро такая у них зарплата дневная", — рассказал "Бонд" РИА Новости.
Как уточнил боец, такие данные передали сами ВСУшники, которые попали к ВС РФ в плен.
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