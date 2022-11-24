Военкор Борис Рожин объяснил, насколько реальна военная угроза Крыму в случае прорыва ВСУ на южном направлении.
Рожин уверен, что украинская армия стремится взять плацдарм на левом берегу Днепра.
"Это создаст прямую угрозу коммуникациям группировки ВС РФ в северном Причерноморье, а также сухопутному коридору на полуостров, что в значительной степени обесценит стратегический успех России с созданием сухопутного коридора и создаст угрозу северному Крыму", — цитирует слова Рожина Telegram-канал Юрия Котенка.
Военный корреспондент предполагает, что главный удар ВСУ сосредоточит на Запорожском направлении.
Ранее Борис Рожин объяснил, почему наблюдается затишье на фронтах СВО.
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