Военкор Рожин о риске атаки ВСУ на Крым: Стратегический успех РФ под угрозой

Военкор Борис Рожин объяснил, насколько реальна военная угроза Крыму в случае прорыва ВСУ на южном направлении.

Рожин уверен, что украинская армия стремится взять плацдарм на левом берегу Днепра.

"Это создаст прямую угрозу коммуникациям группировки ВС РФ в северном Причерноморье, а также сухопутному коридору на полуостров, что в значительной степени обесценит стратегический успех России с созданием сухопутного коридора и создаст угрозу северному Крыму", — цитирует слова Рожина Telegram-канал Юрия Котенка.

Военный корреспондент предполагает, что главный удар ВСУ сосредоточит на Запорожском направлении.

Ранее Борис Рожин объяснил, почему наблюдается затишье на фронтах СВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.