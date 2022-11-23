Военкор Рожин о причинах паузы СВО: Сознательный выбор, сделанный ещё в октябре

Военкор Борис Рожин объяснил, почему наблюдается затишье на фронтах СВО.

Рожин уверен, что оперативная пауза на фронтах долго не продлится.

Он отметил, что фронт "встал" с середине ноября "по объективным причинам".

"ВС РФ копят силы на зимнюю кампанию, и это вполне сознательный выбор, сделанный ещё в октябре", — цитирует слова Рожина Telegram-канал Юрия Котенка.

Он отметил, что ВСУ частично израсходовали свои резервы в операции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. На временную заморозку конфликта влияют, по его словам, и плохие погодные условия.

"Можно ожидать, что зимой боевые действия интенсифицируются, причем наступать будут пытаться обе стороны. Под эти задачи сейчас наращивают возможности не только ВС РФ, но и ВСУ. Так что данная формальная "оперативная пауза" долго не продлится", — объяснил военкор.

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