Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА

Иранские инструкторы присутствовали и были убиты в Крыму. Они помогали России пилотировать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 ("Герань-2"), поставляемые правительством Тегерана. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью The Guardian.

Ранее израильская пресса информировала о десяти погибших в результате ударов военных ВСУ в Крыму. Данилов подчеркнул, что любое иранское присутствие станет мишенью.

"Вы не должны быть там, где не должны быть", — сказал Данилов. — Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить".

Издание отмечает, что Иран отрицает причастность к поставкам вооружения в Россию.