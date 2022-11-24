Иранские инструкторы присутствовали и были убиты в Крыму. Они помогали России пилотировать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 ("Герань-2"), поставляемые правительством Тегерана. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью The Guardian.
Ранее израильская пресса информировала о десяти погибших в результате ударов военных ВСУ в Крыму. Данилов подчеркнул, что любое иранское присутствие станет мишенью.
"Вы не должны быть там, где не должны быть", — сказал Данилов. — Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить".
Издание отмечает, что Иран отрицает причастность к поставкам вооружения в Россию.
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