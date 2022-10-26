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Беспилотники Shahed перевернули представление об иранском вооружении

Силовые структуры

Славу турецких БПЛА Bayraktar, применяемых ВСУ, постепенно вытеснили беспилотники "Герань-2", которые применяет Россия, сообщает EADaily.

Беспилотники Shahed перевернули представление об иранском вооружении

Украина и страны Запада считают, что прототипом "Герани-2" стал иранский дальнобойный беспилотник-камикадзе Shahed-136. Эффективность данного оружия стала неожиданностью для всего мира, который теперь иначе смотрит на иранский военно-промышленный комплекс.

Главный военный помощник верховного лидера Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сафави сказал, что 22 страны выстроились в очередь за беспилотниками иранского производства.

"Эти иранские беспилотники раньше не работали в сложных условиях противовоздушной обороны. Ближе всего к этому они подошли во время ударов хуситов по Саудовской Аравии или во время атак на американские базы в Ираке, и у них, как правило, были сложности. Поэтому я не удивлюсь, что в более напряженной обстановке на Украине у них возникнут некоторые проблемы", — объяснил Сафари.

Оказалась, что иранские БПЛА показали свою эффективность и способность преодолевать значительные расстояния, невзирая на помехи.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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