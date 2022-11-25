Подлодка "Магадан", принадлежащая Тихоокеанскому флоту РФ, выполнила успешные пуски ракет "Калибр" из подводного положения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Как пояснили в ведомстве, условные цели находились на море и береговом пространстве. Отмечается, что лодку предварительно оснастили дизельным и электрическим агрегатами. По информации Минобороны, морской целью для ударов стал щит-мишень (имитация надводного корабля условного противника), береговой — объект на тактическом поле в Хабаровском крае.
"Подлодка скрытно вошла в заданный район и нанесла ракетные удары по мишенным позициям", — прокомментировали представители ведомства.
Эксперты установили, что дальность стрельбы превысила тысячу километров. Испытание проходило с участием кораблей Тихоокеанского флота, самолётов и беспилотников морской авиации РФ.
Ранее стало известно, что судостроительная компания "Ак Барс" разработала эскизный проект корабля, который сможет нести до 16 крылатых ракет "Калибр".
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