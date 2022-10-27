Новый малый ракетный корабль сможет нести вдвое больше "Калибров"

Малый ракетный корабль проекта 21635 "Сарсар" сможет нести 16 крылатых ракет "Калибр". Для сравнения, МРК проекта 21631 "Буян-М" оснащается восемью "Калибрами".

Конструкторы судостроительной корпорации "Ак Барс" разработали эскизный проект и создали демонстрационную модель на базе проекта 21631 "Буян-М". По сравнению с базовым у нового проекта увеличено водоизмещение, есть и другие технические изменения.

"Помимо увеличения количества ракет мы сделали V-образный корпус корабля, поставили винты вместо водомётов, улучшив таким образом мореходность", — рассказал РИА Новости генеральный директор СК "Ак Барс" Ренат Мистахов.

В первую очередь МРК проекта 21635 "Сарсар" будет предложен российскому военному флоту. Также возможно будет его изготовление на экспорт, добавил он.

Ранее Ренат Мистахов сообщил, что первый российский МРК "Циклон" будет передан ВМФ до конца текущего года.