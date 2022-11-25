В ДНР готовят штурмовые группы для занятия огневых позиций ВСУ под Авдеевкой

Военнослужащие, прибывшие на учебные полигоны ДНР, проходят программу тактической подготовки для последующего участия в штурме Авдеевки.

Как сообщил офицер Народной милиции ДНР в беседе с РИА Новости, бойцам объясняют, как правильно устанавливать контроль над укреплёнными и долговременными позициями условного противника.

"Мы готовим штурмовые группы для занятия огневых позиций под Авдеевкой", — пояснил военнослужащий.

Он также подчеркнул: для солдат, которые поступили в батальон 1-й Славянской бригады, организованы занятия по тактике и оказанию медицинской помощи.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что Вооружённые силы РФ после выхода к Орловке смогут окружить Авдеевку. По его словам, российские военные продолжают двигаться вперёд и выполнять все задачи в рамках спецоперации, несмотря на ухудшение погодных условий и сильную распутицу.