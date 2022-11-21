Военкор Руденко: ВС РФ выходят к Орловке, после чего будет окружена Авдеевка

Активные боевые действия в ходе СВО затрудняют дожди и сильная распутица, но российские подразделения продолжают двигаться вперёд, рассказал военкор Андрей Руденко.

Плохая видимость из-за сильных туманов не даёт возможность работать артиллерии, основные бои носят позиционный характер, но на тех участках, где ВС РФ удалось вклиниться в оборону врага, продолжаются наступления.

"Освобождая Водяное и Павловку наши подразделения выходят к Орловке, после чего будет окружена Авдеевка", — пояснил репортёр.

Он также сообщил, что украинскому командованию удалось отвести участь войск от Херсона и перебросить в направлении Сватово-Кременная. Но все попытки боевиков наступать на ЛНР не увенчались успехом и закончились большими потерями техники и личного состава.

Ранее военкоры рассказали, как миномёты "Отважных" заставили украинских националистов бежать, бросив оружие.