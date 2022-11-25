Телиженко: система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Армянске, расположенном в северной части Крымского полуострова.

По словам руководителя городской администрации Василия Телиженко, безопасности жителям ничего не угрожает. В своих соцсетях он призвал граждан сохранять спокойствие.

"Работает система ПВО", — подтвердил Телиженко.

Ранее источники в администрации Армянска опровергли в беседе с Pravda.Ru слухи об эвакуации населения и предприятий города.

Кроме того, руководитель Республики Крым Сергей Аксёнов подчеркнул: распространяемая в интернете информация о том, что люди должны покинуть Армянск, является фейковой. Как пояснил политик, власти принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность жителей полуострова. Глава Крыма также порекомендовал россиянам доверять лишь проверенным источникам.