Президент Зеленский анонсировал новое наступление войск ВС Украины

В вечернем обращении к народу президент Владимир Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ и некие значимые новости, которые будут в ближайшее время. Направления он не обозначил.

"Очень внимательно и подробно рассмотрели на Ставке ситуацию на передовой. Как бы ни было сложно, во всех направлениях держим ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперёд", — сказал Зеленский в эфире государственного информационного агентства "Укринформ".

Также Зеленский отметил, что ВСУ фиксирует активность ВС РФ в переброске дополнительных сил в зону спецоперации.

Кроме того, он заявил, что вскоре будут объявлены "весомые новости", в этом направлении Киев работает с партнёрами.

Погодные условия создают препятствия на поле боя как для российской армии, так и для украинской. Уже ко второй неделе декабря боевые действия могут войти в активную фазу.