Проливные дожди накрыли в ноябре юго-восток Украины и Донбасс. Дороги размыты, поэтому военной технике и грузовым машинам проехать по ним часто становится невозможно.
Боевые действия ВС России приходится вести в таких погодных условиях, однако им удалось взять Павловку под Угледаром, несмотря на непролазную грязь. Техника вязнет в грязи, что создаёт помехи на линии боевого соприкосновения как российской, так и украинской армии. ВСУ вытаскивают свои танки часами, а некоторые из них так и остаются на дорогах и в полях, становясь трофеями ВС Рф, пишет "Военное обозрение".
Ко второй неделе декабря земля уже начнет замерзать, передают синоптики, что может дать старт активности войск обеих сторон спецоперации. А пока окопы на поле боя затоплены водой.
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Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.