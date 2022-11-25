Британский бронеавтомобиль Husky TSV ВСУ уничтожен в Херсонской области

В Херсонской области российскими военными был уничтожен британский бронеавтомобиль Husky TSV, поставленный вооружённым силам Украины (ВСУ) западными партнёрами. Фотографии публикует Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

На фото видно, что броневик практически полностью сгорел. При каких обстоятельствах была уничтожена техника боевиков, не уточняется. Но, судя по зелёным листьям на деревьях, произошло это ещё летом.

Ранее в соцсетях появилось видео с подорвавшимся на мине бронеавтомобилем украинского производства "Дозор-Б". Машина перевернулась на бок, однако серьёзных повреждений корпуса не получила.