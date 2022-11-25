Бронеавтомобиль ВСУ "Дозор-Б" подорвался на мине

В соцсетях появились кадры с бронированным автомобилем вооружённых сил Украины (ВСУ) "Дозор-Б", который подорвался на мине. Видео выложили сами украинские военные.

Судя по погоде, случилось всё ещё летом. Бронемашина от взрыва оказалась на боку, однако серьёзных повреждений она не получила. Рядом оказывается первая медицинская помощь раненым боевикам.

Где именно снято видео и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Также непонятно, чья это была мина.

"Дозор-Б" — украинский военный бронеавтомобиль лёгкого класса с колёсной формулой 4x4. Может использоваться для оснащения специальных подразделений вооружённых сил и полиции.