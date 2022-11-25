WarGonzo: ФСБ подозревает азербайджанских граждан в связях с СБУ

ФСБ задержала в одном из московских аэропортов трёх граждан Азербайджана, которые летели рейсами Баку - Москва и Стамбул - Москва. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Этнические лезгины, уроженцы Кусарского и Хачмазского районов Азербайджана, являются последователями маргинальной ветви турецкого ислама — салафизма. На данный момент все радикалы задержаны.

ФСБ проводит проверку на их принадлежность к кавказским террористическим формированиям, воюющим в качестве наёмников в рядах ВСУ, отмечается в материале.

Недавно задержанные посещали Турцию, где предположительно контактировали с авторитетным проповедником салафизма Абу Умаром Саситлинским. Именно он является идеологическим лидером боевиков, завербованных для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, сообщает WarGonzo.