ФСБ задержала в одном из московских аэропортов трёх граждан Азербайджана, которые летели рейсами Баку - Москва и Стамбул - Москва. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Этнические лезгины, уроженцы Кусарского и Хачмазского районов Азербайджана, являются последователями маргинальной ветви турецкого ислама — салафизма. На данный момент все радикалы задержаны.
ФСБ проводит проверку на их принадлежность к кавказским террористическим формированиям, воюющим в качестве наёмников в рядах ВСУ, отмечается в материале.
Недавно задержанные посещали Турцию, где предположительно контактировали с авторитетным проповедником салафизма Абу Умаром Саситлинским. Именно он является идеологическим лидером боевиков, завербованных для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, сообщает WarGonzo.
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