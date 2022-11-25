Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
МР: генерал Цорн заявил, что ФРГ готовится к войне с РФ на восточном фланге НАТО
Генсек альянса НАТО предупредил Украину об "ужасающей зиме"
Дудаков заявил, что Британия и США по-разному видят тактику ВСУ зимой в СВО
Мансурова: кашу можно есть в течение всего дня, чтобы повысить работоспособность
В Алапаевске школьника могут приговорить к пяти годам тюрьмы за лжеминирование
Эксперт Юшков: в ближайшее время стоимость нефти вряд ли будет расти
Генерал Гурулёв допустил вероятность начала спецоперации в Польше
В Омской области пенсионерка хотела помочь прохожей и лишилась трёх тысяч рублей
Военкор Никитин назвал жителя посёлка Пески "человеком с железным характером"

WarGonzo: ФСБ подозревает азербайджанских граждан в связях с СБУ

Силовые структуры

ФСБ задержала в одном из московских аэропортов трёх граждан Азербайджана, которые летели рейсами Баку - Москва и Стамбул - Москва. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Этнические лезгины, уроженцы Кусарского и Хачмазского районов Азербайджана, являются последователями маргинальной ветви турецкого ислама — салафизма. На данный момент все радикалы задержаны. 

ФСБ проводит проверку на их принадлежность к кавказским террористическим формированиям, воюющим в качестве наёмников в рядах ВСУ, отмечается в материале. 

Недавно задержанные посещали Турцию, где предположительно контактировали с авторитетным проповедником салафизма Абу Умаром Саситлинским. Именно он является идеологическим лидером боевиков, завербованных для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, сообщает WarGonzo.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА

Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.

Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Генштаб ВСУ заявил о 15 тысячах военных Белоруссии, готовых к участию в СВО
Политика и секс всегда идут рука об руку: Франция не даст соврать Сергей Лебедев Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США Ольга Лебедева Знак зодиака 25 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Военные ВСУ жалуются на затопление окопов из-за ударов войск ВС РФ
Rebelión: ракеты Украины упали в Польше согласно плану Киева
Немцы похвалили "Москвич" и заявили о бесполезности санкций против автопрома РФ
Немцы похвалили "Москвич" и заявили о бесполезности санкций против автопрома РФ
Последние материалы
В Омской области пенсионерка хотела помочь прохожей и лишилась трёх тысяч рублей
Военкор Никитин назвал жителя посёлка Пески "человеком с железным характером"
Сивков: Запад вместо переговоров собирается уничтожить правящий слой России
НИ: новая школьная форма — триколор, классика или "военка"
12-летний сын Водонаевой негативно высказался о женщинах, назвав их швабрами
Пушилин: ВС РФ продвигаются почти по всей линии соприкосновения в ДНР
Рогов: ВС РФ уничтожили около 40 диверсантов в Запорожской области
Daily Mail: вакцинация до 11 часов утра усилит иммунный ответ
WP: Польша надеется получить поддержку ЕС и НАТО в вопросе репараций от Германии
Марочко: все попытки прорыва ВСУ в ЛНР заканчиваются для Киева большими потерями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников