Военкор Сладков заявил, что западные наёмники "гнобят" солдат ВСУ в окопах

В рядах украинской армии большим спросом пользуются "дикие гуси", которые "проходят по чёрной кассе". Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. Он призвал отличать такие подразделения от иностранцев, которые поступают на военную службу официально.

По данным военкора, наёмников, которые воюют инкогнито, на Украине около тысячи. Большая часть из них — американцы и британцы. Также Сладков отметил, что у польских наёмников зарплата сократилась на 500 долларов в день и теперь составляет тысячу долларов.

Военкор призвал жителей Украины задуматься о том, что иностранцам платят большие деньги и именно их в первую очередь меняют из плена на выгодных условиях.

"Эх, славяне, вас там и в окопах западники гнобят", — написал Сладков в своём Telegram-канале.