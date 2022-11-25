Defence24: ВС Украины не одержат победу в затяжном конфликте с ВС России

Украине грозят затяжные бои, и одержать победу в конфликте с Россией у неё не получится по четырём причинам, отметили в Польше.

Частичная мобилизация, проведённая в РФ, помогла пополнить ряды вооружённых сил, хотя она и не сравнится с контрактной армией, пишет издание Defence24.

"Мы имеем дело с процессом усиления боевых возможностей РФ. Самое главное — мобилизация охватила и российскую оборонную промышленность, которая способна снабжать армию, может быть, не самой современной, но многочисленной техникой", — озвучивают первую причину поляки.

Второй причиной названы массированные удары по критической инфраструктуре Украины, которые влияют на условия жизни всего населения страны, а также на экономику. Кроме того, логистическая система Незалежной перегружена, ремонт вышедшей из строя техники становится невозможным, как и переброска войск, отмечает издание. А этом может привести к упадническим настроениям и среди населения, и среди военных.

На Западе и вовсе заявляют о трудностях в снабжении украинской армии вооружением, так как для того, чтобы продолжать технику и боеприпасы для нужд ВСУ, необходимо развёртывание производства, а это слишком сложно в данный момент, сообщает автор материала.

И четвёртой причиной, по которой Украина не сможет одержать победу в затяжном конфликте, в Польше назвали ограничения, наложенные на состав военной помощи. Имеются ввиду ударные системы большой дальности и истребители.

"Все эти факторы приводят к тому, что возможности достижения Украиной успеха будут постоянно уменьшаться", — заключил автор.